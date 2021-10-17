Monobank закриває картки у польських злотих: що робити українським заробітчанам

Суми, які на момент закриття залишаться на картах, автоматично переведуть на кредитні картки за поточним курсом.

Monobank від 13 грудня закриває всі картки у польських злотих.

Про це інформує пресслужба фінустанови.

Банк радить не чекати грудня, а вже зараз переказати гроші з картки в злотих в будь-яку іншу гривневу картку. Суми, які на момент закриття залишаться на картах, автоматично переведуть на кредитні картки за поточним курсом. А картки стануть неактивними для користування.

Нагадаємо, у Польщі живе майже 1,3 млн українських заробітчан. Найбільше їдуть на роботу до Польщі люди віком 18–25 років.

Яку роботу там пропонують, скільки за неї платять, як оформити документи для виїзду, скільки потрібно мати коштів, щоб виїхати та де краще шукати вакансії: у яких польських містах та на яких сайтах. ТСН.ua зібрав усю актуальну інформацію про заробітки у сусідній країні.

Які умови насправді польські роботодавці пропонують українським заробітчанам

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання