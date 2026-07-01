Monobank зробив популярну послугу платною: що змінилося для клієнтів банку

Monobank повернув комісію за поповнення карток / © Фото з відкритих джерел

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Відсьогодні, з 1 липня, популярна послуга для клієнтів Monobank стає платною. Йдеться про поповнення карток готівкою через термінали EasyPay. Тепер для клієнтів банку повертають комісію за проведення таких операцій.

Про це користувачів попередили в застосунку банку.

У Monobank братимуть комісію за поповнення карток через термінали EasyPay

За попередніми даними, стандартний тариф мережі становить 1% від суми поповнення та додаткові 5 гривень.

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Водночас безкоштовно внести готівку на картку monobank можна в терміналах monobox і abank, мережі City24, а також у касах Укрпошти та таких банків:

«А-Банк»;

«Універсал Банк»;

«Укргазбанк»;

«Акордбанк».

Крім того, з 26 червня в Україні почали діяти нові правила роботи з терміналами самообслуговування.

Тепер для внесення будь-якої суми коштів громадяни мають обов’язково пройти верифікацію за допомогою одноразового SMS-коду або телефонного дзвінка.

В Україні змінили правила продажу валюти

Нагадаємо, що Національний банк України посилив правила обміну валюти, повністю скасувавши перелік ознак незначного зношення банкнот через масові відмови обмінників приймати «старі» або мінімально пошкоджені долари.

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Відтепер фінансові установи зобов’язані обмінювати всі справжні купюри, чий дизайн відповідає описам іноземних центробанків, незалежно від року випуску чи номіналу. За ігнорування цих вимог установам загрожують великі штрафи чи навіть позбавлення ліцензії.

Якщо касир відмовляється приймати певну купюру, громадянам рекомендують звертатися зі скаргою до керівництва фінустанови, а в разі відсутності реакції — напряму до НБУ. Водночас купюри зі значними пошкодженнями не підлягають звичайному обміну. Такі банкноти відправляють на інкасо.

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