Монополіст "Артемсіль" через війну зупинив роботу: в Україні очікується дефіцит продукції

Монополіст "Артемсіль" через війну зупинив роботу: в Україні очікується дефіцит продукції

В Донецькій області через обстріли РФ зупинило роботу найбільше в Європі підприємство з солевидобутку – ДП "Артемсіль".

Найбільше у Європі підприємство з видобутку солі – ДП "Артемсіль" – у квітні через бойові дії зупинило роботу і відвантажило всі запаси готової продукції.

Про це розповів в.о. директора підприємства "Артемсіль" Віктор Юрін у коментарі "Вільному Радіо".

"Підприємство не працює, простоює, згідно з наказом, до невизначеного часу. Обстріли постійні, частково зруйнована адміністративна будівля. Були прямі влучання в рудники, матеріальний склад. Виробничий процес неможливий. Ми ж не піддамо людей небезпеці", – каже очільник підприємства.

За його словами, більшість мешканців Соледара – співробітників ДП “Артемсіль” – вже евакуювались. Більшості працівників адміністрації, інженерно-технічних робітників також немає на місці.

Юрін повідомив, що підприємство зупинило роботу ще у квітні, бо стало неможливо вивозити залізницею готову продукцію з Соледара.

“Нашу вузлову станцію “Сіль”, куди ми підтягували вагони зі своїх під’їзних шляхів, регулярно обстрілюють. “Артемсіль” в основному орієнтована на відвантаження продукції залізничним транспортом. Автомобільним транспортом ми можемо вивозити тільки незначну частину. А якщо залізниця не працює, ми теж фактично не можемо”, — пояснив в.о. директора.

У квітні також вивезли всі запаси готової продукції у торговельні мережі.

Віктор Юрін вважає, що тепер Україні доведеться експортувати більше солі з-за кордону. За словами директора, зупинку підприємства відчують на собі й іноземні споживачі.

"Ми були найбільшим підприємством з видобутку солі у Європі. Серед наших постійних клієнтів — Угорщина, Польща, Грузія, Молдова, Азербайджан, Румунія", — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що українців очікує дефіцит гречки.

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