Монополізація ринку аптек: як великі мережі грають зі здоровʼям покупців

Жорстка монополізація ринку великими аптечними мережами може негативно позначитись на здоровʼї українців. Окрім того, що такі мережі диктують ціни, вони ще й виробляють ліки та дієтичні добавки під власними марками.

При цьому ставлять виробників медичних препаратів в умови, коли їхні ліки не купуються взагалі, натомість їм пропонують взяти участь у тендері на виробництво ВТМів. При чому іноді ціна опускається нижче собівартості ліків. Про це повідомляє РБК Україна.

Власна торгова марка (ВТМ) – це продукція, що виробляється на замовлення мережі роздрібної торгівлі. Зазвичай така продукція носить бренд мережі. На сьогодні кожна з п’яти провідних аптечних мереж України має свої компанії, які успішно та ексклюзивно продають продукцію в цій мережі. Більше того, аптечні мережі намагаються замінити ліки дієтичними добавками. Причина проста: їх значно дешевше виробляти та рекламувати, бо контроль з боку держави є номінальним: тобто ні перевірок виробництва, ні обмежень на рекламу. При цьому ціну можна трохи зменшити, в рекламі зазначити, що це “аналог”.

На умовах анонімності, представники великих аптечних мереж говорять, що прибутковість ВТМів, зокрема дієтичних добавок, значно перевищує прибуток від ліків, навіть з урахуванням мотиваційних (маркетингових) платежів від виробників.

На подібні зловживання з дієтичними добавками вже звернув увагу навіть Антимонопольний комітет України. Однак хоч якось регулювати рівні умови на ринку принаймні для покупця можуть тільки аптечні маркетплейси. Там споживач міг в онлайн режимі порівняти ціни, наявність необхідних ліків і сам вирішував, до кого йти купувати.

“У нас жорсткі критерії відбору перед підключенням кожної аптеки – наявність ліцензії, достатній рівень розвитку програмного забезпечення, який дозволяє обмінюватися інформацією про залишки ліків, ціни на них та статус бронювання. У випадку невиконання правил (зокрема скарги з боку споживачів або державних органів) миттєве реагування аж до відключення аптеки до з’ясування обставин. Мета tabletki.ua – забезпечення як споживачів, так і аптечні мережі якісною та актуальною інформацією”, – пояснює співзасновник сервісу tabletki.ua Євген Муравщик.

Маркетплейс tabletki.ua є найбільшим в Україні працює з 12834 аптеками і правила однакові для всіх. Нещодавно на їх сайті зʼявилось повідомлення про те, що чиновники їх закривають, тож просять небайдужих підписати відповідну петицію. Менш ніж за добу вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів і досі це звернення активно підтримують.

Нагадаємо, що пацієнтські організації переконані, що заборона роботи аптечних маркетплейсів грає на руку саме великим мережам аптек. А якщо врахувати зростання кількості товарів в аптеках під власними торговими марками, то відсутність прайс-агрегаторів з пошуком по діючій речовині може й справді зіграти на руку п’ятірці найбільших аптечних мереж.