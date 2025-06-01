Moody’s підтвердило кредитний рейтинг України як "переддефолтний": що це означає

Україні прогнозують переддефолтний стан / © Національний банк України

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Рейтингове агентство Moody’s зберегло для України кредитний рейтинг на рівні «Ca». Кредитні зобов’язання цього рівня визначають як «високоспекулятивні» і такі, що, «ймовірно, у стані дефолту або дуже близькі до нього, із деякими перспективами стягнення основної суми боргу та відсотків».

Про це пише Reuters.

«Перспективи зростання залишаються низькими, оскільки складні умови безпеки, нестача робочої сили та напади на енергетичну інфраструктуру тривають», — заявило Moody’s.

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Агенство прогнозує, що зростання ВВП України сповільниться до 2,5% у 2025 році з 2,9% у 2024 році, і очікує, що економічне зростання залишиться «помірним» у 2026 і 2027 роках.

«Навіть якщо буде укладена якась угода, кредитні наслідки припинення вогню або врегулювання шляхом переговорів залежатимуть від надійності гарантій безпеки Європи, оборонних спроможностей українських військових і здатності країни зберігати незалежність на тлі спроб Росії політичного втручання», — ідеться в повідомленні.

Конкуруюче рейтингове агентство Fitch минулого тижня підтвердило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні «Обмежений дефолт».

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