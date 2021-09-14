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Морква та картопля подешевшали, цибуля б'є рекорди: як за рік змінились ціни на "борщовий набір"

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Морква та картопля подешевшали, цибуля б'є рекорди: як за рік змінились ціни на "борщовий набір"

УНІАН

За рік додали у ціні також капуста та буряк.

Від серпня 2020 року по серпень 2021 року серед овочів "борщового набору" картопля подешевшала на 13,6%, морква – на 5,2%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Серед овочів "борщового набору" із серпня 2020 року по серпень 2021 року подешевшали картопля (на 13,6%; до 8,66 грн за кг) та морква (на 5,2%; до 10,29 грн за кг). Буряк за вказаний період подорожчав на 48,4% (до 9,29 грн за кг); капуста – на 12,1% (до 6,60 грн за кг); ріпчаста цибуля – на 80,0% (до 10,64 грн за кг).

Яблука із серпня 2020 року подешевшали на 30,5% і у серпні 2021 року в середньому по Україні коштували 20,13 грн за кг.

Нагадаємо:

  • В Україні зростають ціни на борошно. Виробники поступово почали підвищувати собівартість. Цю ситуацію експерти пояснюють здорожчанням сировини та збільшенням витрат на виробництво готової продукції.
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