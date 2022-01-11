Морський порт "Південний" встановив новий рекорд з обробки вантажів

Попередній максимальний показник вантажообігу, досягнутий у квітні 2020 року, перевищує 156,7 тисячі тонн.

Морський порт "Південний" у грудні 2021 року обробив 5,77 мільйона тонн вантажів і, як наслідок, встановив новий місячний рекорд.

Про це пресслужба порту повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

Попередній максимум було встановлено у квітні 2020 року.

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"За інформацією Головної диспетчерської Адміністрації морського порту "Південний", портові оператори встановили абсолютний рекорд місячного перевантаження, обробивши 5774,9 тис. тонн вантажів у грудні 2021 року. Це на 156,7 тисячі тонн перевищує попередній максимальний показник вантажообігу, досягнутий у квітні 2020 року", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє УП, Загалом у 2021 році на ДП "МТП "Південний" оброблено 16,7 млн тонн вантажів.

"Морський торговельний порт "Південний" переробив 13,8 млн експортних вантажів, 2,14 млн імпортних вантажів та 747 тис. тонн транзиту й каботажу. Біля причалів держстивідора опрацьовано 229 суден, 102 з яких – великотоннажні балкери типу Capesize. Експортні вантажі становлять 83% вантажообігу підприємства", — повідомляють в Адміністрації морського порту "Південний".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на 1 січня міжнародні резерви України становили $30,94 млрд. Це означає, що вони зросли на $1,8 млрд, або на 6%.

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