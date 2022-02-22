Мосбіржа валиться: гіганти російської економіки втрачають до 20% своєї вартості

Мосбіржа валиться: гіганти російської економіки втрачають до 20% своєї вартості

Основна причина падіння – «геополітична напруженість та зростання санкційних ризиків».

Індекс Московської біржі знизився на 10,5%.

Як повідомляє російський ТАРС, впав індекс "блакитних фішок" — 15 найліквідніших і стійких акцій російських компаній. Зокрема, акції "Сбербанку" падають на 19,69%, "Татнафта" — 16,17%, "Газпром" — 16,86%, "Роснефть" — 15,55%.

Зазначимо, рубль вийшов на перше місце з волатильності у світі. Як повідомляє РБК з посиланням на дані біржового терміналу Bloomberg, рівень волатильності становив 33,97%. Основна причина падіння – «геополітична напруженість та зростання санкційних ризиків».

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що Україна офіційно не визнає "незалежність" "ЛДНР".

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