МОЗ має шанс повернути ринкові механізми на фармацевтичний ринок і стабілізувати ситуацію з ліками — економіст

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Про це заявив економіст Олексій Кущ, коментуючи нещодавні урядові плани щодо врегулювання маркетингових платежів на ринку.

«Схоже, ми нарешті виходимо з фази фармацевтичного “ручного управління”, коли кожен крок регулювався з благими намірами, але з передбачуваним результатом. Ціни зросли, аптеки почали закриватися, асортимент скоротився, а споживач — як завжди — залишився крайнім», — зазначив він у Facebook.

На думку Куща, зараз уряд починає розуміти, що єдиний шлях до стабілізації — це повернення конкуренції.

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«Тепер, судячи з останніх рішень, ми дедалі ближче до розуміння: шлях лише один — повернути на ринок конкуренцію і нормальні ринкові механізми. Без фанатизму, але з повагою до економіки», — наголосив експерт.

Він додав, що парадоксально, але ця ідея подається як щось нове, хоча насправді це — звичайний здоровий глузд.

«Парадокс у тому, що ця ідея звучить як щось нове, хоча насправді — це банальний здоровий глузд. Замість того щоб забороняти, тиснути, обмежувати і нескінченно реферувати, простіше створити правила, за яких учасники ринку самі будуть зацікавлені знижувати ціни, боротися за покупця і виживати не за рахунок одне одного, а за рахунок ефективності», — підкреслив Кущ.

Він також зауважив, що ринок не потребує жорсткого втручання — лише умов для роботи.

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«У ринку єдине прохання — не заважайте йому працювати. І тоді він зробить те, чого не змогли досягти жодні постанови: реальне зниження цін на ліки», — резюмував економіст.

Нагадаємо, упродовж останніх 4 місяців триває обговорення нового механізму, який би врегулював питання маркетингових догорів між виробниками ліків і аптечними мережами.

Минулого тижня, на урядовому комітету компромісне рішення, яке має повернути конкуренцію на ринок, було узгоджено.

Найбільші учасники фармацевтичного ринку, а також малі та середні аптечні мережі та виробники, підписали Декларацію на підтримку проєкту постанови Кабінету міністрів, який, за оцінками бізнес-спільноти, дозволить стабілізувати ситуацію на ринку лікарських засобів, запобігти ризику дефіциту, а також знизити кінцеву вартість препаратів для пацієнтів.

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