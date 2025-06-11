МОЗ саботує ініціативу президента щодо зниження цін на ліки, - експерт

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Про це пише РБК-Україна з посиланням на його коментар.

"Міністерство відверто саботує рішення Президента та РНБО щодо зниження цін на ліки", - зазначив експерт у своєму коментарі.

За словами Сазонова, МОЗ не тільки не сприяє створенню конкурентного ринку лікарських засобів, а навпаки - пропонує рішення, які суперечать державній політиці в цій сфері. "Позавчора Міністерство охорони здоров'я виклало новий проєкт постанови, який прямо суперечить ініціативі президента. Саботаж чистої води", - підкреслив він.

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Політолог підкреслив, що реалізація озвучених міністерством пропозицій не призведе до реального здешевлення медикаментів.

"Замість реального зниження цін, міністерство займається бутафорією. Замість прозорості та конкуренції на ринку ліків - створюються правила під одного конкретного великого виробника", - заявив Сазонов.

Він додав, що ефективне зниження цін можливе лише за умов відкритого і чесного ринку. "Для всіх очевидно - зниження цін на ліки можливе тільки завдяки прозорій роботі ринку і конкуренції. Усе, що заважає нормальним ринковим відносинам, у кінцевому випадку призведе лише до зростання цін", - підсумував політолог.

Зниження цін на ліки в Україні

Як повідомлялося в лютому, українські фармацевтичні компанії знизять ціни на ще понад 100 медичних препаратів. Ліки дешевшатимуть із березня 2025 року.

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Так, Кабінет міністрів оприлюднив постанову щодо стабілізації цін на лікарські засоби. Торгова надбавка на ліки в аптеках буде диференційованою і залежатиме від ціни.

Зокрема, з 1 березня в Україні заборонено надання маркетингових послуг, послуг із просування лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов'язаних із реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачеві.

При цьому наразі заборона маркетингу не знизила ціни на ліки в Україні.