Можете отримати борг за світло, яке не споживали: що потрібно зробити українцям, щоб не переплатити за електроенергію

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Українці мають щомісяця передавати покази лічильників світла, навіть якщо вдома ніхто не живе і струмом не користуються. Якщо запізнитися з даними, платіжку порахують за середнім споживанням, і через це може з’явитися борг, якого насправді немає.

Про це повідомила пресслужба «Житомиробленерго».

Покази лічильника світла — як передавати, якщо виїхали з дому

У компанії кажуть: якщо світлом не користувалися, треба просто вказати ті ж цифри, що й минулого місяця. Якщо не передати дані вчасно, компанія сама порахує обсяг. Через це у платіжках можуть з’явитися неправильні суми, виникне борг, а згодом світло взагалі можуть відключити.

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Передати фактичні покази лічильника можна через особистий кабінет, мобільний застосунок, онлайн-сервіси або інші канали зв’язку оператора системи розподілу чи постачальника. У разі виявлення аномальних сум у нарахуваннях енергетики рекомендують одразу звертатися до компанії для проведення звірки та виправлення даних.

Водночас в Україні продовжує діяти зафіксована весною вартість світла. Уряд продовжив фіксований тариф на електроенергію для населення як мінімум до 31 жовтня 2026 року — 4,32 грн за 1 кВтгод. Для власників двозонних лічильників нічна ставка залишається вдвічі меншою — 2,16 грн за кВтгод. Найближчим часом переглядати вартість струму не планують.

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Нагадаємо, пенсіонери, які працювали в сільській місцевості за певними професіями та продовжують там проживати, можуть скористатися 100% знижкою на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Раніше ми писали, що у червні мешканці Києва почали масово повідомляти про нові платіжки за опалення за січень 2026 року. Частина киян заявляє, що вже оплачувала ці нарахування раніше, однак тепер отримала повторні квитанції, що викликало обурення в соцмережах.

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