Може купити 6,4 млн унцій золота: Ахметов у 2021 році став ще багатшим — Bloomberg

Може купити 6,4 млн унцій золота: Ахметов у 2021 році став ще багатшим — Bloomberg

Серед найбагатших людей планети український олігарх посідає 190 місце.

Упродовж 2021 року статки українського бізнесмена Ріната Ахметова зросли на 55% або на $4,14 млрд.

Відповідно до рейтингу Bloomberg Billionaires Index, українець посідає 190 місце зі статками $11,7 млрд.

Ахметов наразі єдиний представник України у рейтингу 500 найбагатших людей планети, який публікує Bloomberg.

У виданні зазначили, що найбільшим активом, якими володіє Ахметов, є компанія Систем Кепітал Менеджмент, яка інвестує в металургію, видобуток корисних копалин та енергетику.

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"Він володіє енергетичною компанією ДТЕК і контролює 71,2% акцій Метінвесту , найбільшого виробника сталі в країні", – повідомляє Bloomberg.

За підрахунками видання, статки Ахметова дозволяють йому придбати 6,4 млн унцій золота або 150 млн барелів нафти.

Нагадаємо, у 2021 році власниця російського маркетплейсу Wildberries Тетяна Бакальчук стала лідером із приросту статків серед мільярдерів світу.

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