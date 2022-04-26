“Можуть бути використані проти України”: у Британії заборонили експорт до Росії технологій стеження

“Можуть бути використані проти України”: у Британії заборонили експорт до Росії технологій стеження

Для товарів з України на британському ринку скасовують всі квоти та мита.

У понеділок, 25 квітня, уряд Великої Британії запровадив заборону на експорт до Росії товарів, які можуть бути використані проти народу України. Також ухвалено рішення про пільгові умови для українських товарів.

Про це повідомили у британському міністерстві зовнішньої торгівлі.

“Сполучене Королівство оголошує про заборону експорту продукції та технологій, які Росія може використовувати для придушення героїчного народу України. Продукція, на яку поширюється заборона, може включати обладнання для здійснення прослуховування та спостереження", - йдеться у документі.

Натомість Велика Британія знизила до нуля всі ввізні мита для продукції з України та скасувала квоти.

"Всі [митні] тарифи на товари, що ввозяться з України, будуть знижені до нуля, а всі квоти [на імпорт з України] будуть скасовані відповідно до угоди про вільну торгівлю. Це надасть економічну підтримку Україні", - йдеться у повідомленні.

У британському уряді зауважили, що ухвалене рішення щодо мита є частиною “широких заходів економічної підтримки України з боку Великобританії, які включають гарантії надання [Україні] позики у розмірі £1 млрд".

Нагадаємо, Велика Британія на 26 позицій розширила санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну. Санкції запроваджені проти фізичних осіб, а також військових і оборонних компаній.

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