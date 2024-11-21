Можуть втратити виплати: як українцям зараховуватимуть трудовий стаж за кордоном

Зміни до закону дозволяють враховувати страховий стаж, напрацьований за кордоном, крім Росії.

До страхового стажу для отримання пенсії громадянами України зараховується також трудова діяльність за межами країни.

Однак в Законі Україні "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення" передбачені певні виключення, пише "Фокус".

Зокрема, в законі передбачено, що періоди трудової діяльності за межами України зараховуються до страхового стажу особам, які проживають в Україні в разі, якщо це передбачено законом або міжнародними договорами України. У разі відсутності обміну інформацією між пенсійними органами двох держав особа повинна про це повідомити органи Пенсійного фонду України у відповідній заяві.

Також до трудового стажу осіб, що проживають в Україні, зараховуються періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року у республіках колишнього СРСР. Однак це можливе лише за умови нездійснення іншою державою пенсійних виплат таким особам за зазначені періоди.

Що не зараховується до страхового стажу під час нарахування пенсії

До страхового стажу за межами України не зараховується трудова діяльність за межами України та на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України після 19 лютого 2014 року особі, яка після 19 лютого 2014 року:

проходила військову службу (службу) у збройних силах, органах внутрішніх справ, органах державної безпеки, поліції, інших військових формуваннях

перебувала на посадах державної служби, на посадах в органах місцевого самоврядування у відповідних органах (формуваннях) Російської Федерації

добровільно займала посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, утворених на ТОТ України, зокрема в окупаційній адміністрації держави-агресора, у незаконних судових або правоохоронних органах

добровільно брала участь у незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, утворених на тимчасово окупованій території України, та/або у збройних формуваннях держави-агресора

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