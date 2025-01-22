Можуть заморозити щомісячні виплати: про що потрібно знати пенсіонерам

Якщо людина надала хибні дані про себе, її пенсію можуть заморозити.

Порушення певних правил деякими пенсіонерами можуть загрожувати їм скасуванням виплат.

Про це нагадують у Пенсійному фонді України із посиланням на закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Замороження пенсій через порушення певних правил можна уникнути, якщо вчасно надати достовірні актуальні дані про себе.

Тож, пенсіонери можуть залишитись без виплат, якщо:

пенсію призначено на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

пенсіонер переїхав за кордон;

за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісти зниклим або оголошення померлим у встановленому законом порядку;

пенсію не було отримано протягом шести місяців поспіль;

пенсіонер не пройшов процедури фізичної ідентифікації;

в інших випадках, передбачених законом.

Де та як дізнатися про призначення і нарахування пенсії

Пенсіонер може особисто або поштою, якщо живе за кордоном, подати відповідну заяву до держструктури на поновлення виплати.

Нагадаємо, раніше йшлося про нібито скасуванням виплат людям з інвалідністю. У Мінсоцполітики пояснили ситуацію. Виплати українцям із другою та третьою групою інвалідності не скасують. Інформація про скасування не відповідає дійсності.

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