Можна перейти на іншу пенсію та отримувати більше: від чого залежить сума виплати після втрати годувальника

Пенсія

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Після смерті одного з подружжя другий може мати право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. У деяких випадках така виплата може бути більшою за власну пенсію людини, однак для її призначення мають бути виконані визначені законодавством умови.

Це пояснюють у Пенсійному фонду України.

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Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається членам сім’ї померлого за наявності права на такий вид виплати.

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Від чого залежить розмір пенсії

Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника визначають з урахуванням пенсії, яку отримував або мав би отримувати померлий.

Також враховується кількість непрацездатних членів сім’ї, які мають право на таку виплату. Через це розмір пенсії після переходу для кожної людини буде індивідуальним.

Наприклад, якщо власна пенсія людини невисока, а померлий чоловік або дружина мав більший страховий стаж чи заробіток, перехід на пенсію у зв’язку з втратою годувальника може вплинути на щомісячну суму виплати.

Водночас сам факт смерті чоловіка або дружини не означає автоматичного збільшення пенсії.

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Як перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника

Якщо людина вже отримує власну пенсію та має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, вона може перейти на інший вид пенсійної виплати.

Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та необхідними документами. Після цього фахівці проведуть розрахунок і визначать розмір пенсії.

Тому перед переходом варто з’ясувати, якою буде нова виплата, адже різні види пенсій розраховуються за своїми правилами.

Зауважимо, що пенсії в Україні також можуть перераховуватися з інших причин, зокрема через зміни законодавства, індексацію або набуття додаткового страхового стажу. В окремих випадках такий перерахунок проводиться автоматично.

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