Можна залишитися без пенсії: які періоди трудової діяльності не зарахують до стажу

В Україні для розрахунку пенсії враховують страховий стаж, а не весь трудовий стаж

Під час розрахунку пенсії в Україні враховується лише страховий стаж — періоди, за які сплачено ЄСВ (Єдиний соціальний внесок), а не весь трудовий стаж, зазначений у трудовій книжці.

Про це повідомляє ПФУ.

Що важливо знати про зарахування страхового стажу:

періоди трудового стажу, набуті до 2004 року автоматично зараховуються у страховий стаж

після початку 2004 року, страховий стаж зараховується лише у разі сплати ЄСВ (водночас ці внески не мають бути менше мінімальних).

«Усі дані про сплачені внески, починаючи від 2004 року, внесено до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Тому за періоди трудової діяльності від 1 січня 2004 року для підтвердження стажу трудова книжка не потрібна, оскільки вся інформація про працівника є у Реєстрі», — уточнили у відомстві.

Окрім роботи також до страхового стажу можуть бути зараховані інші періоди

Зокрема:

відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

період навчання на денній формі враховується лише, якщо в цей час людина сплачувала страхові внески (до 2004 року навчання враховувалось у стаж без цієї умови)

Який стаж не зарахують

Фактично до стажу не враховуються періоди до 2004 року без відповідного запису в трудовій книжці. Або ж у разі відсутності інших підтверджуючих документів.

Також не береться до уваги діяльність за цивільно-правовими договорами до 2016 року. У випадку, якщо в цей час внески не сплачувалися.

Які важливі нюанси щодо зарахування стажу треба знати

Стаж зараховується місяцями. У випадку, коли людина пропрацювала не весь вказаний час, є важливий нюанс. Повний місяць зарахують, якщо сплачено внесок не менше мінімального.

У випадку, коли цей внесок менший, може бути зараховано повний місяць стажу. Але лише, якщо особа здійснить доплату. Розрахунок цієї суми проводить ПФУ після звернення громадянина.

Пенсії в Україні — останні новини

В Україні дехто з пенсіонерів має обов’язково пройти процедуру фізичної ідентифікації, щоб продовжувати отримувати пенсійні виплати. Пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій і проживають на підконтрольній Україні території, від січня цього року року виплата пенсії здійснюється за умови надання повідомлення про неотримання пенсійного забезпечення від держави-агресорки РФ.

Наразі триває поступове посилення вимог до страхового стажу для виходу на пенсію. Саме тому частині громадян доведеться працювати довше, бо без необхідної кількості офіційно відпрацьованих років отримати пенсійні виплати у 60 років не вийде.

