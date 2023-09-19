Мультивалютні рахунки ZEN.COM: швидкий доступ до власних коштів по всьому світу

Мобільний додаток ZEN.COM — це легкий та зручний спосіб виконувати різні фінансові операції з будь-якої країни. Розповідаємо, як миттєво відкрити мультивалютний рахунок у смартфоні та як керувати коштами за кордоном.

Рахунок ZEN.COM у мультивалюті: що це таке

Спеціалісти фінтех-проєкту ZEN.COM створили унікальний рахунок, що дозволяє вільно користуватися багатьма валютами відразу. З власного рахунку можна проводити міжнародні грошові перекази в доларах (канадських, австралійських чи США), євро, злотих та ще у 24 видах валют. Відкривати у кожному випадку окрему картку та запам’ятовувати PIN непотрібно — все зосереджено на єдиному рахунку.

Рахунок ZEN.COM: багато можливостей

Які фінансові операції ви здійснюєте зазвичай? Перелік може бути довгим:

оплата послуг або товарів офлайн чи онлайн;

зняття готівки в банкоматі;

обмін валюти;

отримання чи відправлення переказів, в тому числі міжнародних.

Все це та навіть більше миттєво доступне з використанням мультивалютного рахунку ZEN.COM. Комісії всередині сервісу відсутні, тож жодних додаткових платежів немає. Можна вільно конвертувати гроші у потрібну валюту та знімати готівку.

Що треба зробити для відкриття рахунку ZEN.COM

Жодних спеціальних знань чи досвіду! Щоб відкрити багатовалютний рахунок ZEN.COM, просто завантажуйте мобільний застосунок та реєструйтеся. Користувачам з України потрібно підготувати для реєстрації картку ID чи закордонний паспорт. В результаті ви отримаєте:

миттєво створену віртуальну картку у мультивалюті;

номер IBAN, що надалі використовуватиметься для здійснення грошових операцій.

Для зняття готівки та розрахунків офлайн призначена фізична пластикова карта ZEN MasterCard, її можна замовити додатково (за 5–7 днів доставляється до країн ЄЕЗ). «Пластик» від ZEN.COM має суттєву перевагу перед картками традиційних банків: він захищений відповідно до сертифіката Digital First. Новий тип захисту означає, що карта «чиста», тобто на ній не відображаються номер, термін дії та код CVV. Ці відомості доступні тільки у вашому смартфоні. Загубити ZEN MasterCard не страшно. Шахраї в будь-якому разі не зможуть провести жодної фінансової операції.

ZEN.COM: що можна робити з рахунком

З моменту відкриття ви можете вільно користуватися діджитал-карткою, як заманеться, в тому числі додавати її до Google Pay чи Apple Pay, інших віртуальних гаманців (Xiaomi Pay, Garmin Pay). Денний ліміт встановлено на рівні 30 тис. євро, карта дійсна 2 роки.

Щоб на рахунку з’явилися гроші, віртуальну карту треба поповнити будь-яким способом:

переказом, в тому числі міжнародним;

готівкою у Paysafecash;

через термінали Planet Cash;

з карток MasterCard або VISA;

за допомогою електронного гаманця.

Для поповнення треба відкрити додаток у смартфоні, вибрати спосіб та ввести суму. Гроші надійдуть на рахунок миттєво! За переказу з картки на картку відправник має зазначити номер картки одержувача, його ПІБ та необхідну суму. Після надходження грошей ними можна одразу користуватися. Мобільний додаток ZEN.COM — найкращий спосіб керувати своїми фінансами під час подорожей! Більше деталей — на zen.com.