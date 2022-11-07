МВФ б’є на сполох: світова інфляція наближається до свого піку 

Світова економіка переживає масштабне та різкіше, ніж очікувалося, уповільнення, а інфляція є вищою, ніж передбачали.

Директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що глобальне зростання споживчих цін, ймовірно, наразі дійшло до найвищої точки у поточному періоді.

Про це пише Bloomberg.

"Я не збираюся випереджати дані, але цілком можливо, що ми досягли піку, – сказала Георгієва. – Тепер ми бачимо, що центральні банки єдині у боротьбі з інфляцією, це головний пріоритет, і це правильно. Якщо ми не досягнемо успіху, все зірветься з якоря, і тоді фундамент зростання, яким є цінова стабільність, буде підірваний".

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Вона також сказала, що чиновники все ще намагатимуться щонайменше знизити зростання споживчих цін до більш прийнятних темпів.

"Інфляцію буде складніше знизити до бажаного рівня близько 2%. Якщо ми побачимо диверсифікацію ланцюжків поставок, це неминуче вплине на ціни", - додала вона.

Інфляція в єврозоні підскочила до нового історичного максимуму, економіка блоку втратила імпульс, посиливши побоювання, що рецесія тепер майже неминуча. Споживчі ціни у жовтні підскочили до 10,7% проти минулого року.

Підвищення вартості життя, посилення фінансових умов у більшості регіонів, війна Росії проти України та затяжна пандемія COVID-19 - усе це сильно впливає на економіку світу.

Раніше у Міжнародному валютному фонді заявили, що світова економіка перебуває у найгіршому стані за останніх 80 років.

У фонді вважають, що причинами такого стану стали повномасштабна війна Росії проти України, пандемія коронавірусу та загроза зміни клімату через глобальне потепління. Через це у всьому світі зросла інфляція, ціни на харчування та енергоносії.

Прогнози Світового банку щодо економіки України

Президентка Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD) Оділь Рено-Бассо заявила, що Україну очікує падіння економіки через війну, яку розпочала Росія. Україна й надалі потребує величезної фінансової підтримки. Очікується, що зростання економіки відновиться 2023 року, але буде слабким.

Вона також зазначила, що за результатами 2022 року економіка України впаде на 30%.

"Щоб економіка України не впала, потрібна щомісячна допомога у $3-3,5 млрд. У США та ЄС побоюються рецесії, тому надання цієї підтримки є викликом", - пояснила вона.

Падіння української економіки – прогноз від МВФ

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