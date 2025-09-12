МВФ б’є на сполох: Україні може не вистачити грошей

Потреби України у зовнішньому фінансуванні можуть бути на 20 мільярдів доларів вищими / © Associated Press

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає, що потреби України у фінансуванні на 2026 і 2027 роки можуть виявитися набагато вищими, ніж кажуть у Києві.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерела, різниця в оцінках виникла під час чергового візиту місії МВФ. І усунення розбіжностей вкрай важливе до того, як Фонд розгляне запит на нову кредитну програму.

Якщо оцінки МВФ виявляться правильними, Україні може знадобитися додаткова фінансова підтримка на кілька мільярдів на рік, адже країна відбиває військову агресію росії. А оскільки війна триває четвертий рік і кінця їй не видно, зростають побоювання, що Україні може бути складно задовольнити щораз більші військові потреби.

На сьогодні Київ дотримується своїх прогнозів, згідно з якими необхідно отримати до 37,5 млрд доларів протягом двох років. За даними Bloomberg, Фонд оцінює загальну суму на 10-20 млрд доларів більше.

Раніше повідомлялося, що МВФ схиляється до того, щоб замість чинної підготувати нову програму з Україною. Фонд надасть нову оцінку тривалості війни.

Довідка: програма розширеного фінансування (EFF) для України від МВФ діє від 2023 року і розрахована на чотири роки — до 2027-го. Загальний обсяг програми становить $15,6 мільярда. EFF є частиною пакету міжнародної підтримки України, який наразі становить приблизно $122 мільярди.