МВФ найближчими днями розгляне нову кредитну угоду для України на $8,1 млрд

МВФ / © Associated Press

Міжнародний валютний фонд оголосив, що його Рада директорів у найближчі дні розгляне узгоджену на рівні персоналу кредитну програму для України обсягом 8,1 мільярда доларів США.

Як пише Reuters, як зазначили у фонді, це рішення має сприяти затвердженню пакету підтримки, який допоможе Києву зберегти економічну стабільність і фінансувати державні витрати на тлі тривалого військового конфлікту з Росією. Якщо така програма буде підтримана, вона замінить чинний кредитний механізм МВФ обсягом 15,5 мільярда доларів.

Представниця МВФ Джулі Козак повідомила, що українська влада виконала вимоги, необхідні для просування цього запиту, зокрема подав проєкт закону про трудовий кодекс і ухвалила бюджет.

Очікується, що рішення ради МВФ стане важливим сигналом міжнародним партнерам для продовження економічної підтримки України. Економіка країни досі відчуває значний тиск через війну, і прогноз зростання на 2025 рік, ймовірно, складе менше ніж 2 %.

