МВФ назвав, від кого залежить рішення про конфіскацію російських активів

МВФ вважає, що рішення про конфіскацію російських активів мають ухвалювати самі країни, де розміщені кошти.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтримує право країн конфісковувати російські активи на своїй території.

Про це заявила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає "Укрінформ".

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"Будь-які рішення, пов’язані з конфіскацією російських активів або накладенням податків на частку в цих активах, повинні прийматися на рівні відповідних органів влади країн (де розміщені заморожені активи РФ – Ред.)", – зазначила вона.

За словами Козак, МВФ стежить за поточними дискусіями, щоб оцінити "потенційні економічні наслідки для будь-якої з країн-членів (Фонду) або наслідки для міжнародної валютної системи".

Вона додала, що оцінки МВФ залежатимуть від того, які конкретні дії вживатимуться з боку країн, де розміщені російські активи.

Нагадаємо, за інформацією видання Bloomberg, Білий дім підтримує законопроєкт, який дозволить конфіскувати близько 300 млрд дол. заморожених російських активів для України.

В Офісі президента заявили, що розраховують на отримання Україною щорічно до $15 млрд доходів за рахунок конфіскових російських активів.

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