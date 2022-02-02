МВФ обіцяє підтримку країнам, які постраждають у разі відключення Росії від SWIFT

МВФ обіцяє підтримку країнам, які постраждають у разі відключення Росії від SWIFT

Георгієва сподівається на дипломатичне вирішення конфлікту.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий підтримати країни, які постраждають у разі можливого відключення Росії від системи фінансових транзакцій SWIFT.

Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє Reuters.

За її словами, жорсткі санкції проти Росії на випадок вторгнення до України неминуче торкнуться функціонування фінансової системи, особливо якщо Москву відключать від SWIFT.

"Якщо ми опинимося в ситуації, коли виникнуть побічні ефекти, що вимагають більш активної участі МВФ в інших країнах, ми, звичайно, будемо там. У нас ще є кредитні можливості на суму близько 700 млрд доларів", - зазначила вона.

Нагадаємо:

Європейський Центробанк (ЄЦБ) попередив фінансові організації, які працюють у Росії, про ризик запровадження антиросійських санкцій у разі нападу на Україну та запросив у банків інформацію про те, чи мають вони план дій, якщо РФ буде відключено від міжнародної системи SWIFT.

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