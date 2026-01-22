- Дата публікації
МВФ підвищив прогноз зростання світової економіки: головний ризик – бульбашка ШІ
Міжнародний валютний фонд (МВФ) передбачає, що за підсумками 2026 року світова економіка зросте на 3,3%, це більше, ніж прогнозувалося у жовтні торік.
Світова економіка демонструє стійкість, попри митні конфлікти та високу невизначеність. Міжнародний валютний фонд підвищив оцінку глобального зростання економіки 2026 року на 0,2 в. п., до 3,3% порівняно із жовтневим прогнозом: головним драйвером залишається інвестиційний бум у технології та штучний інтелект.
Про це йдеться в огляді світової економіки (World Economic Outlook Update).
Аналітики пояснюють стійкість глобальної економіки поєднанням мʼяких фінансових умов, сильнішого за очікування фіскального стимулу, гнучкості приватного сектора в адаптації до торговельних обмежень і зростання інвестицій у ШІ.
«Частка IT-інвестицій у ВВП США сягнула найвищого рівня з 2001 року, що підтримує ділову активність навіть на тлі слабкої промислової динаміки. Позитивні ефекти цього буму поширюються і на інші регіони, насамперед на Азію через експорт технологічної продукції», — йдеться у документі.
МВФ порівнює поточний технологічний цикл з «дотком»-бумом кінця 1990-х років, зазначаючи, що нинішнє зростання інвестицій було поступовішим, а оцінка фондового ринку — менш перегрітою завдяки сильнішим прибуткам компаній. Водночас вразливість економіки зросла через концентрацію зростання в ШІ-секторі, активне боргове фінансування та рекордну капіталізацію фондового ринку США — 226% ВВП проти 132% 2001 року.
Серед країн із підвищеними ризиками МВФ виокремлює Росію. Фонд погіршив прогноз зростання економіки країни-агресорки 2026 року на 0,2 в. п. — до 0,8%, хоча це вище за оцінку зростання у 2025 році на рівні 0,6%.
Раніше повідомлялося, що українців очікує підвищення тарифів на газ та світло, бо цього вимагає МВФ. Більше про це читайте у новині.