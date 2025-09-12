МВФ почав обговорення нової програми для України: війна затягується

МВФ / © Associated Press

Реклама

МВФ схиляється до того, щоб замість чинної підготувати нову програму з Україною. Фонд надасть нову оцінку тривалості війни.

Про це заявила Джулі Козак, директорка Департаменту комунікацій МВФ, під час брифінгу.

«Наступний крок полягає в тому, щоб експерти Фонду обговорили з українською владою макроекономічну політику. У центрі уваги будуть заходи з підтримання стабільності, фінансування критично важливих витрат і відновлення стійкості держборгу», — сказала вона.

Реклама

Напередодні прем’єрка України Юлія Свириденко зустрілася з місією Міжнародного валютного фонду й запропонувала нову програму підтримки України.

«Україна пройшла рекордні 8 переглядів за чинною програмою. Я вдячна МВФ за підтримку всі ці роки повномасштабного вторгнення. Однак бойові дії тривають, і проєкт Держбюджету-2026 сформований із розрахунком, що війна далека від завершення», — зазначила Свириденко.

Під час зустрічі Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці, яка повинна підтримати Україну протягом наступних декількох років.

«Ми домовилися продовжити необхідні консультації між нашими командами наступними місяцями, щоб отримати позитивне рішення Ради директорів МВФ до кінця року», — повідомила очільниця уряду.

Реклама

Сторони також обговорили пріоритети проєкту Держбюджету-2026. Окремо зупинилися на питаннях залучення капіталу для розвитку приватного сектора, дерегуляції та відновлення енергетики.

Довідка: програма розширеного фінансування (EFF) для України від МВФ діє від 2023 року і розрахована на чотири роки — до 2027-го. Загальний обсяг програми становить $15,6 мільярда. EFF є частиною пакету міжнародної підтримки України, який наразі становить приблизно $122 мільярди.