МВФ погіршив прогноз з економіки України на 2025 рік: названо два загрозливі фактори

Міжнародний валютний фонд (МВФ) переглянув у бік погіршення прогноз зростання економіки України 2025 року, знизивши його на 0,5 відсоткових пунктів (в.п.) порівняно з попереднім прогнозом — до 2−3%.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з прогнозом, зростання реального ВВП сповільниться до 2−3% 2025 року. Інфляція досягла 12,9%, що спричинило підвищення облікової ставки НБУ.

"Економіка України зберігає стійкість, але зростання ВВП сповільниться через війну та інфляцію", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, свої прогнози змінив також і Національний банк України. З огляду на безпекові ризики та складну ситуацію на ринку праці, НБУ наприкінці січня знизив прогноз зростання реального ВВП на 2025 рік від 4,1% до 3,6%, тоді як держбюджет-2025 побудований на прогнозі зростання ВВП на 2,7%.

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