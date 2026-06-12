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МВФ погодився виділити Україні новий транш — Bloomberg
Офіційно про угоду можуть оголосити вже найближчими днями, однак остаточне рішення ще має затвердити рада директорів МВФ наступного місяця.
Міжнародний валютний фонд (МВФ) досяг із урядом України попередньої домовленості про надання чергового траншу фінансування на майже $700 млн.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.
Попри те, що Верховна Рада не виконала одну з ключових умов програми, фонд погодився відтермінувати її реалізацію до липня.
Нагадаємо, місія МВФ для першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на $8,1 млрд прибула до Києва та почала роботу.
Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах.
У новій програмі Україна взяла на себе низку важливих зобов’язань, зокрема щодо податкових реформ. Деякі з них вже відкладені або відхилені Верховною Радою.
Зазначимо, Україна може зіткнутися з дефіцитом зовнішнього фінансування вже найближчими місяцями. За словами голови підкомітету з питань видатків держбюджету Лесі Забуранної, поточних коштів від МВФ вистачить лише до червня 2026 року, тоді як власних ресурсів для покриття невійськових витрат країна не має.