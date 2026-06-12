МВФ / © Associated Press

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) досяг із урядом України попередньої домовленості про надання чергового траншу фінансування на майже $700 млн.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

Попри те, що Верховна Рада не виконала одну з ключових умов програми, фонд погодився відтермінувати її реалізацію до липня.

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Нагадаємо, місія МВФ для першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на $8,1 млрд прибула до Києва та почала роботу.

Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах.

У новій програмі Україна взяла на себе низку важливих зобов’язань, зокрема щодо податкових реформ. Деякі з них вже відкладені або відхилені Верховною Радою.

Зазначимо, Україна може зіткнутися з дефіцитом зовнішнього фінансування вже найближчими місяцями. За словами голови підкомітету з питань видатків держбюджету Лесі Забуранної, поточних коштів від МВФ вистачить лише до червня 2026 року, тоді як власних ресурсів для покриття невійськових витрат країна не має.

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