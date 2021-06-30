МВФ призначив економіста з Вірменії своїм представником в Україні: що про нього відомо

Зміна постійних представників є усталеною практикою ротації персоналу МВФ.
Міжнародний Валютний Фонд призначив своїм постійним представником в Україні Ваграма Степаняна, який вже понад 12 років працює у Фонді. На цій посаді він замінив Йосту Люнгмана.
Про це повідомило постійне представництво Міжнародного валютного фонду в Україні, пише "Радіо Свобода".
Зазначається, що Степанян почав виконувати свої службові обов’язки ще 28 червня. Відомо, що новопризначений постпред є громадянином Вірменії, а в Фонді працює від 2008 року. До призначення постійним представником Фонду в Україні Степанян був головним економістом МВФ в ОАЕ.
"Пан Степанян працював над грошово-кредитними, фіскальними і структурними реформами в Албанії, Чорногорії, Угорщині, Румунії, Омані та багатьох інших країнах. До приходу в МВФ Степанян працював у Світовому банку", - сказано на сайті МВФ.
Своєю чергою, Йоста Люнгман повертається до штабквартири МВФ після чотирьох років перебування на посаді постійного представника Фонду в Україні.
У МВФ наголошують, що зміна постійних представників є усталеною практикою ротації персоналу Фонду.
Нагадаємо, Денис Шмигаль раніше заявляв, що Україна відновить переговори щодо продовження співпраці з МВФ і про отримання наступного траншу після ухвалення в другому читанні кількох законів Верховною Радою. Йдеться щодо земельної реформи, законів про НАБУ, НАЗК та Вищу раду правосуддя.
А у МВФ пояснили, чому Україна досі не отримала другий транш. Міжнародний валютний фонд залишається у стані переговорів з Україною та очікує більшого прогресу для надання другого траншу за програмою stand-by.