МВФ пропонує два сценарії підвищення тарифів

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Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні підвищити тарифи на світло та газ. За рекомендаціями, вони мають зрости у 2-3 рази протягом 3 років. Однак будь-які зміни системи тарифоутворення згідно з чинним законом можливі лише після завершення воєнного стану.

У Міністерстві енергетики України заявили про чітку та незмінну позицію: мораторій на підвищення тарифів в Україні продовжує діяти.

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МВФ пропонує два сценарії поступової відмови від ПСО протягом трьох років шляхом поступового підвищення тарифів. Вони відрізняються цільовими тарифами на газ та електроенергію на третій рік впровадження.

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Зокрема, один передбачає підняття тарифів у 2-3 рази протягом 2027-2029 років, а інший – у 1,5-2 рази. Якщо застосувати перший, електроенергія може зрости до 9,7 грн за кіловат-годину, а газ – до 22 грн за кубометр. Другий варіант передбачає здорожчання світла та газу до 6,1 та 17,2 грн.

Міненерго зазначає, що Україна розробляє довгострокову Дорожню карту реформи енергетичного сектору. Її ключова складова — захист людей.

«Працюємо над удосконаленою моделлю адресної підтримки у питаннях отримання субсидій та пільг. Разом із партнерами починаємо створювати єдину онлайн-платформу за принципом єдиної платіжки, де усі рахунки та вся державна підтримка — в одному вікні, з інтеграцією в державні реєстри на базі Дії. Саме адресна соціальна підтримка людей стане першим кроком цих перетворень», — мовиться у повідомленні.

Зазначається, що розробка Дорожньої карти — частина міжнародних зобов'язань України. Мовиться про подальшу інтеграцію в європейський енергетичний ринок, що є передумовою повноправного членства нашої держави в Євросоюзі. Крім того, документ охоплює зміцнення стійкості енергосистеми після російських атак, оздоровлення ринків енергії, прозоре й незалежне корпоративне управління в державних енергокомпаніях.

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У Міненерго наголосили, що фахові рекомендації МВФ важливі для України як пропозиції. Проте рішення буде ухвалювати держава: спочатку дієва модель підтримки українських родин, і лише потім — зміни в ціноутворенні.

«У технічному звіті МВФ фахівці Фонду оцінили ситуацію в українській енергетиці. Звіт охоплює широкий спектр тем і базується на структурі споживання домогосподарств 2021 року. У ньому змодельовано кілька сценаріїв. Усі вони є розрахунками, а не зобов'язаннями, і жоден із них не передбачає негайного виконання. Звіт потрібен, щоб держава бачила детальну фінансову картину чинної системи підтримки та могла оцінити різні варіанти реформи», — зауважили у міністерстві.

Нагадаємо, що в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги за рік зросли в середньому на 7,4%. Водночас окремі послуги здорожчали значно суттєвіше: зокрема, вартість централізованого водопостачання збільшилася понад удвічі, а водовідведення — майже вдвічі.

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