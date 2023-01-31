МВФ трішки покращив прогноз для світової економіки в 2023 році

Міжнародний валютний фонд покращив на 0,2% прогноз для глобального економічного зростання в 2023 році.

Серед причин - високий рівень інфляції, війна Росія проти України як головні чинники негативного впливу на ситуацію.

Про це йдеться в оновленому огляді «Перспективи світової економіки» (WEO), - пише Укрінформ.

«Очікується, що глобальне зростання знизиться з оцінювальних 3,4% у 2022 році до 2,9% у 2023 році, а потім зросте до 3,1% у 2024 році»,- читаємо в документі.

Прогноз на 2023 рік є кращим на 0,2%, ніж передбачалося в жовтневому огляді WEO, однак він залишається нижче історичного рівня за період з 2000 року, який становить 3,8%.

Серед причин, які впливають на нинішні темпи зростання, називаються, зокрема, підвищення ставок центральних банків з метою боротьби з високою інфляцією, а також війна Росії в Україні.

Швидке поширення COVID-19 у Китаї, який вважається однією із впливових економік світу, сповільнило зростання в 2022 році. Однак недавнє скасування обмежень в країні проклало шлях до швидшого, ніж очікувалося, відновлення.

Але глобальна інфляція впаде з 8,8% у 2022 році до 6,6% в 2023-му, а також до 4,3% у 2024 році.

Баланс ризиків для світової економіки як і раніше схиляється до погіршення ситуації, однак несприятливі ризики скоротилися з моменту виходу останньої доповіді WEO в жовтні.

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