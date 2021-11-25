МВФ вважає передчасним введення накопичувальної пенсії в Україні

У МВФ вважають, що Україна повинна виконати необхідні умови для введення накопичувальної пенсії.

Україна для введення обов'язкової накопичувальної пенсії повинна забезпечити збереження першого рівня солідарної системи. Крім того, другий рівень навряд чи призведе до зростання пенсій.

Про це йдеться в огляді МВФ, підготовленого до першого перегляду програми Stand-By, повідомляє РБК-Україна.

Як наголошується в документі, офіційні органи розглядають можливість введення другого накопичувального рівня пенсійної системи. "У той час як середні пенсії в Україні низькі, накопичувальний другий рівень навряд чи поліпшить їх адекватність, особливо якщо вклади будуть інвестуватися в державні облігації", - йдеться в огляді.

При цьому у МВФ вважають, що Україна повинна виконати необхідні умови для введення накопичувальної пенсії. "Що найбільш важливо, накопичувальний другий рівень слід вводити тільки при наявності відповідних попередніх умов; він може фінансуватися за рахунок нових ресурсів, але в будь-якому випадку не повинен призведити до скорочення ресурсів, що виділяються на перший рівень (солідарної системи, - ред.)", - йдеться в документі.

Крім того, в оновленому Меморандумі з МВФ українська влада фактично згодні з цією позицією фонду. "Ми продовжимо нашу співпрацю з партнерами за програмами розвитку для впровадження ретельно відрегульованих обов'язкових накопичувальних пенсійних схем після того, як будуть створені необхідні передумови. Ми також визначимо відповідні джерела фінансування для другого рівня і забезпечимо, щоб ресурси, перерозподілені з першого на другий рівень, були заміщені іншими джерелами надходжень", - йдеться в Меморандумі.

Нагадаємо:

Експерти роз'яснили основні переваги накопичувальної пенсійної системи, яку планує запровадити український уряд. Усі накопичення будуть персоніфіковані, людина матиме змогу регулювати розмір внесків і навіть незначні, але регулярні грошові вклади допоможуть накопичити суттєву суму.

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