МВФ / © Associated Press

Міжнародний валютний фонд наполягає на девальвації гривні перед переговорами про новий кредит для України.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

«На Нацбанк чиниться тиск з боку МФВ, який вимагає девальвувати національну валюту виснаженою війною країни», — йдеться у статті.

Зазначається, що ця пропозиція може спровокувати напруженість в Україні напередодні важливих переговорів щодо нового пакету кредитів для України. Водночас прогнози на користь девальвації обмежені, оскільки бюджет України багато в чому залежить від прямої міжнародної допомоги, а девальвація може «спровокувати інфляцію, яка може знищити фінансову подушку».

Крім того, на питання впливають і політичні фактори. Українська влада традиційно обережно ставиться до девальвації, зважаючи на чутливість населення до коливань цін, особливо в умовах війни. За словами джерел, політичне керівництво не готове піти на крок, який може посилити соціальне невдоволення.

Напередодні прем’єрка України Юлія Свириденко зустрілася з місією Міжнародного валютного фонду й запропонувала нову програму підтримки України.

«Україна пройшла рекордні 8 переглядів за чинною програмою. Я вдячна МВФ за підтримку всі ці роки повномасштабного вторгнення. Однак бойові дії тривають, і проєкт Держбюджету-2026 сформований із розрахунком, що війна далека від завершення», — зазначила Свириденко.

Під час зустрічі Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці, яка повинна підтримати Україну протягом наступних декількох років.

«Ми домовилися продовжити необхідні консультації між нашими командами наступними місяцями, щоб отримати позитивне рішення Ради директорів МВФ до кінця року», — повідомила очільниця уряду.

Сторони також обговорили пріоритети проєкту Держбюджету-2026. Окремо зупинилися на питаннях залучення капіталу для розвитку приватного сектора, дерегуляції та відновлення енергетики.

Довідка: девальвація гривні — це зниження її вартості щодо інших валют, наприклад, долара чи євро. Це означає, що за ту саму кількість гривень можна купити менше іноземної валюти, а імпортні товари стають дорожчими.