МВФ висунув додаткові умови для нової програми з Україною

МВФ / © Getty Images

Міжнародний валютний фонд назвав додаткові умови для затвердження нової програми з Україною — так звані prior action.

Як йдеться в повідомленні МВФ, речниця фонду Джулі Козак на брифінгу сказала, що самого лише ухвалення державного бюджету на 2026 рік недостатньо.

«Крім бюджету, про який я щойно згадувала, до інших напрямів належать розширення податкової бази шляхом ухвалення законодавства про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, закриття митних лазівок для імпорту споживчих товарів та скасування винятків щодо реєстрації платниками ПДВ», — уточнила Козак.

Нагадаємо, Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей на рівні персоналу щодо нової програми підтримки обсягом $8,2 млрд на чотири роки.

Про це повідомила премʼєр-міністерка країни Юлія Свириденко за підсумками роботи місії фонду на чолі з Гевіном Греєм, яка протягом тижня працювала в Києві. Остаточне рішення ще має ухвалити Рада виконавчих директорів МВФ.

Нова програма дозволить профінансувати критично важливі видатки та зберегти макрофінансову стабільність.

У межах переговорів Фонд підтвердив стійкість української економіки, яка продовжує працювати навіть в умовах ударів по енергетичній та інфраструктурній системах.

Кабінет міністрів також підготував проєкт державного бюджету на 2026 рік відповідно до рамки програми з акцентом н ефективність витрат.

«Угода охоплює низку фіскальних та монетарних заходів, спрямованих на закріплення програми. Вона має на меті підтримати макроекономічну стабільність, відновити „стійкість боргу та зовнішню життєздатність“, боротися з корупцією та вдосконалити систему державного управління», — йдеться у пресрелізі МВФ.