МВФ закликає до жорсткої економії: що чекає на економіку у квітні

Голова МВФ Крісталіна Георгієва шокувала прогнозом на місяць

Березень був важким місяцем для світової економіки, але квітень, ймовірно, буде ще складнішим.

Про це заявила голова МВФ Крісталіна Георгієва, передає The Guardian.

Вона це пов’язує з тим, що нафтові танкери, які покинули Перську затоку наприкінці лютого, вже досягли місця призначення, і наступних за ними більше немає.

На запитання про вплив війни з Іраном на світову економіку Георгієва відповіла, що МВФ «турбований фізичним розпадом ланцюгів поставок». Вона зазначає, що проблеми, спричинені конфліктом, не будуть вирішені одразу після його завершення.

Георгієва рекомендує країнам вжити заходів для економії енергії: безкоштовний громадський транспорт, заохочення людей до роботи з дому, заохочення переходу на менш енергоємні види діяльності.

