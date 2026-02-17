- Дата публікації
Ми потребуємо посилення захисту енергетики та поставок обладнання - очільник ДТЕК Тімченко для The Times
Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко закликає міжнародних партнерів допомогти посилити захист електростанцій та збільшити поставки енергообладнання.
Про це він заявив в своїй колонці для британського видання The Times.
«Наше найнагальніше прохання до союзників — допомогти захистити ті частини енергосистеми, які ще залишаються в строю, терміново посиливши постачання засобів протиповітряної оборони в Україну. Сьогодні ми маємо системи озброєння, але бракує ракет-перехоплювачів», - написав Тімченко
Він пояснив антидронові системи прикривають енергооб’єкти, однак вони не здатні впоратися зі зграями зі 100 дронів під час однієї атаки.
«По-друге, нам потрібна підтримка для збільшення обсягів генерації. Негайне постачання великих мобільних генераторів, які можна під’єднати до знеструмлених багатоквартирних будинків, дозволить відновити роботу критичних систем і підтримати життєдіяльність будівель», - підкреслив очільник ДТЕК.
Водночас енергетики ДТЕК шукають у європейських країнах вживані трансформатори та обладнання, щоб адаптувати їх для електростанцій компанії. «Ці заходи необхідні для того, щоб Україна могла вистояти в енергетичній війні проти Росії», - підсумував Тімченко.
Нагадаємо, раніше Тімченко на безпековій конференції у Мюнхені обговорив зі світовими лідерами посилення безпеки української енергосистеми.