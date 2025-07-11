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ТСН у соціальних мережах

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«Ми прагнемо стати компанією №1 для ветеранів» — Метінвест долучився до Хартії стійкості людського капіталу

Група Метінвест долучилася до Хартії стійкості людського капіталу (HCR) на Ukraine Recovery Conference2025 11 липня в Римі.

«Ми прагнемо стати компанією №1 для ветеранів» — Метінвест долучився до Хартії стійкості людського капіталу

Від держави документ підписали Міністерство економіки України, Міністерство у справах ветеранів України та Національний банк України.

Хартія є флагманською ініціативою Міністерства економіки України, розробленою в партнерстві з Міністерством у справах ветеранів та Національним банком за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Академії Фольке Бернадотта (FBA) та міжнародної консалтингової компанії Korn Ferry.

Серед бізнес-підписантів Хартії — ПриватБанк, ДТЕК і «Нафтогаз України». Ще понад 100 компаній готові доєднатися згодом.

Документ створений, щоб допомогти бізнесу сформувати нові стандарти управління персоналом — відповідальні, інклюзивні, орієнтовані на людину. 

Через війну економічне виробництво України впало майже на третину, а безробіття у 2023 році сягнуло 35%. Сьогодні цей показник зменшився до 12%, але попереду — реінтеграція 500 тисяч ветеранів, повернення мільйонів біженців і працевлаштування понад 6 млн переселенців. Хартія створена, щоб допомогти бізнесу впоратися з цими викликами та перетворити людський капітал на рушійну силу відновлення. 

Документ містить дев'ять основних принципів — відповідальне лідерство, гнучкість, підтримку ветеранів, безперервне навчання та партнерство з державою. Він узгоджений з міжнародними стандартами та є частиною стратегії національної безпеки України.

Хартія зосереджена на п'яти  напрямах: працевлаштуванні ветеранів, реінтеграції переміщених осіб, гнучкому управлінні персоналом, сприянні різноманітності та забезпеченні довгострокової стійкості робочої сили.

Підписанти зобов’язуються інтегрувати принципи Хартії в HR-стратегії, адаптувати робочі процеси до потреб працівників, гармонізувати внутрішні політики та ділитися досвідом. Держава, зі свого боку, підтримує ці зміни — зокрема, у сфері кадрового розвитку та модернізації робочого середовища. 

«Хартія стійкості людського капіталу — це ключовий крок до відбудови міцного та інклюзивного ринку праці в Україні. Зосереджуючись на людському капіталі, ми прагнемо створити стале економічне майбутнє, яке принесе користь усім українцям», — зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«Для нас підписання Хартії — це логічний крок, адже в нашому фокусі — впровадження особистого підходу до кожного співробітника. Саме люди стали опорою, завдяки якій Метінвест вистояв у найскладніші часи й продовжує працювати задля відновлення та добробуту України», — відзначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков. 

Він зауважив, що Метінвест - найбільша українська промислова група, підприємства якої розташовані поблизу лінії фронту — в Запорізькій, Донецькій і Дніпропетровській областях. Також компанія є одним із найбільших донорів Сил оборони України. 

За його словами, зараз компанія відчуває брак кадрів — на підприємствах відкрито близько 4 тисячі вакансій. Це змусило Метінвест переглянути стратегію управління персоналом.

Група запровадила індивідуальний підхід до найму та перепідготовки співробітників. Також Метінвест зосередився на реінтеграції ветеранів: понад 1000 уже повернулися до роботи після служби. Крім того, в компанії переглянули гендерні ролі: на посадах, які раніше вважалися чоловічими, тепер працюють жінки — зокрема, операторки екскаваторів у Запоріжжі та працівниці на виробництві «Каметсталі».

«Ми прагнемо стати компанією №1 для тих, хто повертається з фронту», — наголосив Юрій Риженков.

Також Метінвест займається підготовкою нового покоління фахівців в університеті Метінвест Політехніка, що став повноцінним технічним вишем, який випускає інженерів для компанії та країни.

Дата публікації
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