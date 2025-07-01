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ТСН у соціальних мережах

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Микола Іщенко - підприємець нового покоління та член асоціації E-Commerce & Digital Marketing Association (ECDMA) де створюється майбутнє бізнесу. Новини компаній

Навесні 2025 року відбувся один із ключових міжнародних конкурсів у сфері цифрового маркетингу - EDCMA Global Awards. Конкурс щорічно збирає сотні заявок з усієї Європи, щоб визначити найкреативніші, найтехнологічніші та найефективніші digital-проекти.

Микола Іщенко - підприємець нового покоління та член асоціації E-Commerce & Digital Marketing Association (ECDMA) де створюється майбутнє бізнесу.

Цьогоріч одним із членів журі конкурсу став підприємець і експерт з бізнес-маркетингу Микола Іщенко - засновник платформ Telegram Academy і Foxery, і ми вирішили взяти інтерв'ю, щоб дізнатися його думку про ключові тренди в digital-маркетингу, критерії оцінювання найкращих проектів, а також про те, як участь в EDCMA Global Awards допомагає формувати майбутнє галузі.

- 2025 року ви увійшли до складу журі міжнародної премії EDCMA Global Awards. У конкурсах такого рівня беруть участь сотні проектів з усього світу, а в журі запрошують тільки визнаних експертів. Як ви оцінюєте цей досвід?

Це справді цінно. Мене запросили до суддівської колегії EDCMA завдяки досвіду у сфері digital-маркетингу та впровадженні технологічних рішень. Для мене участь у конкурсі такого масштабу - це не тільки визнання, а й можливість побачити, як змінюється ринок, які ідеї рухають індустрію вперед. Це діалог із майбутнім: ти оцінюєш проекти, а сам у цей момент вчишся бачити тренди глибше і ширше. Особливо приємно було підтримати сильні, нестандартні рішення від підприємців, які дійсно змінюють правила гри.

- ECDMA об'єднує провідних експертів у сфері електронної комерції та digital-маркетингу, і стати її учасником - дійсно непросто. Ви також є членом цієї асоціації. Що для вас означає приналежність до такої престижної міжнародної спільноти?

У світі стрімких цифрових змін вкрай важливо мати не просто знання, а доступ до професійного середовища, яке формує глобальні стандарти. E-Commerce & Digital Marketing Association (ECDMA) - це саме така організація: міжнародна асоціація, що об'єднує лідерів електронної комерції та цифрового маркетингу, експертів, чиї рішення задають вектор усієї індустрії.

Стати членом ECDMA - значить увійти до числа визнаних професіоналів, які не тільки досягають результатів, а й створюють майбутнє. У 2025 році Микола Іщенко - підприємець, бізнес-менеджер став членом асоціації ECDMA. У цьому інтерв'ю він розповів про значення такого статусу, рівень організації та її вплив на світовий digital-ринок.

- Багато хто вважає, що потрапити в ECDMA майже неможливо. Чи справді відбір настільки суворий?

Так, це не просто «реєстрація за заявкою». Це багаторівневий процес, що включає аналіз професійного шляху, досягнень, міжнародних публікацій, участі в програмах і конкурсах.

Потрібна наявність вагомих рекомендацій від чинних членів, а сама заявка розглядається Радою, до якої входять топ-керівники, новатори та визнані міжнародні експерти. Це справжня професійна верифікація. І я пишаюся, що пройшов цей шлях.

- Ви також опинилися серед суддів такого авторитетного міжнародного конкурсу «Магія Ранку», який збирає найкращих підприємців з усього світу. Що стало причиною вашого запрошення в журі?

Мене запросили до складу журі завдяки моєму досвіду в галузі бізнес-менеджменту, а також успішним проектам - таким як Telegram Academy, методологія «Монетизація в Telegram» і освітня платформа Foxery.  Суддівство на такому рівні вимагає високої компетентності: ми аналізували досягнення учасників, їхні підходи до ведення бізнесу, стійкість моделей і лідерські якості. Це було і почесно, і відповідально - брати участь у виборі найяскравіших представників підприємницької спільноти.

- Миколо, Ваші платформа Telegram Academy, методологія «Монетизація в Telegram» і платформа Foxery - це унікальні та значущі проекти. Платформа Telegram Academy і методологія дає системні знання про Telegram як бізнес-інструмент, Foxery - дозволяє масштабувати застосування цих знань на практиці. Як вони пов'язані між собою і яку користь приносять бізнесу?

Усі три проекти - частини однієї системи просування в бізнесі. Методологія дає стратегію, Telegram Academy - покрокове навчання, а Foxery - готовий інструмент для реалізації: чат-боти, вебінари, розсилки та аналітика в одному вікні. Разом вони допомагають бізнесу вибудовувати повноцінні продажі, економити ресурси, швидше реагувати на клієнтів і масштабувати результат без технічних складнощів. 

Миколо, дякую за цікаву розмову! Успіхів у подальших починаннях!

Дякую! Радий ділитися своїми знаннями та досвідом, сподіваюся, це надихне інших підприємців на створення інноваційних проектів.

Дата публікації
Кількість переглядів
102
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