Микола Калашник: надбавка на ціну поїздки в таксі становитиме не більше 75% базового тарифу

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Про деталі повідомив Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

«Коли транспорт працює з обмеженнями, попит на таксі різко зростає, а разом із ним — і вартість поїздок. Працюємо з бізнесом, щоб у такі моменти поїздки залишалися доступнішими для людей», - пояснив мету меморандуму міністр.

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За інформацією посадовця, документ закріпив домовленості про обмеження динамічного підвищення вартості поїздок у Києві під час повітряних тривог, коли зупиняється рух метрополітену. Надбавка через підвищений попит становитиме не більше 75% базового тарифу. Тобто вартість поїздки з урахуванням цього коефіцієнта не перевищуватиме 1,75 базового тарифу.

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Причому, у сервісах, де пасажир сам пропонує ціну, рекомендована застосунком вартість також регулюватиметься цим рівнем. За власним бажанням пасажир зможе запропонувати більше — до двох базових тарифів.

Такі умови діятимуть від оголошення червоного рівня повітряної тривоги до повного відновлення руху громадського транспорту й проїзду мостами, але щонайменше дві години після відбою.

«Окрім цього, компанії за можливості надаватимуть узагальнені дані про райони найбільшого попиту. Це допоможе враховувати потреби людей під час планування транспортного сполучення в умовах обмежень, - підкреслив Микола Калашник.

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