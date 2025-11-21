Мирний план Трампа зриває фінансування України за рахунок заморожених російських активів - FT

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Одна з пропозицій в новому «мирному плані» США для України може зірвати використання заморожених російських активів для надання Києву кредиту в розмірі 140 млрд євро.

Про це повідомило видання Financial Times.

За новою «мирною ініціативою» президента Дональда Трампа, заморожені активи РФ повинні бути вкладені в очолювані США інвестиційні фонди в Україні та Росії.

«100 млрд доларів заморожених російських активів будуть інвестовані в очолювані США зусилля з відновлення та інвестування в Україну. США отримають 50% прибутку від цього підприємства», — йдеться у пропозиціях США.

У проєкті угоди йдеться, що Європа «додасть» ще 100 млрд доларів «для збільшення обсягу інвестицій, доступних для відновлення України».

Іншу частину замороженого російського фонду пропонується інвестувати в окремий американо-російський проєкт.

Два європейські чиновники заявили, що розділ «мирної угоди», який стосується заморожених активів, є одним із найтривожніших, оскільки він має на увазі повноваження з управління активами, які в основному заблоковані в європейських фінансових інститутах.

Один чиновник сказав, що текст був складений практично як «навмисна провокація».

Європейцям необхідно буде погодитися відмовитися від російських грошових коштів, що перебувають у їхніх юрисдикціях, на користь США і Росії.

Тому ідея репараційного кредиту з використанням російських активів залишається кращим варіантом для більшості країн ЄС, оскільки це буде найменш витратний спосіб фінансування України протягом наступних двох років.

Брюссель сподівається, що лідери ЄС підпишуть так званий «репараційний кредит» наступного місяця.

Нагадаємо, раніше європейський план використання заморожених російських активів для підтримки України опинився під загрозою зриву через позицію Бельгії та відкритий опір Словаччини. Прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо прямо заявив, що заблокує ініціативу, якщо кошти підуть на військові витрати.