На 1,7% від початку року: промвиробництво в Україні продовжує зростати

На 1,7% від початку року: промвиробництво в Україні продовжує зростати

Зростання промисловості в серпні формувалось за рахунок продовження дії факторів загального покращення в економіці.

За підсумком січня-серпня 2021 року промвиробництво зросло на 1,7%, зокрема у переробній промисловості – на 1,9%, добувній - на 1,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 1,6%.

Про це у четвер, 23 вересня, повідомляє Мінекономіки.

Тау, за даними Держстату, зростання промвиробництва в серпні склало 0,6% ("плюс" 0,2% у липні 2021р.), з урахуванням ефекту календарних днів – зростання на 0,2%.

За словами першого заступника міністра економіки України Володимира Гринюка, зростання промисловості в серпні формувалось за рахунок продовження дії факторів загального покращення в економіці, таких як вплив високої кон’юнктури на зовнішніх ринках та поступового відновлення попиту на окрему продукцію на внутрішньому ринку.

"Зокрема, відбулось зростання виробництва в переробній промисловості - на 2,2%, тоді як в попередньому місяці спостерігалося падіння на 1,8%”, - зазначив він.

Найбільший внесок у індекс промислової продукції в серпні мали інвестиційно спрямовані види діяльності, такі як:

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, яке прискорило зростання до 12%;

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування – до 5,5%;

машинобудування – до 5,1%;

збереження сприятливої кон’юнктури на світових ринках чорних металів продовжує сприяти зростанню металургійного виробництва - на 5,4%.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що загалом у 2020 році порівняно з 2019 роком промвиробництво в Україні скоротилося на 5,2%. Падіння зафіксували у добувній, переробній промисловості та постачанні електрики і газу.

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