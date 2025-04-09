ЄС, ймовірно, не продовжуватиме торговельний безвіз

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Ціною втраченого торговельного безвізу з ЄС може стати +10% до вартості українських товарів.

Про це сказав народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Вечір.LIVE.

«На жаль, ми досить часто зустрічаємося із ситуацією, коли в останній момент Кабмін виходить з інформацією про справжній стан речей і про те, які саме кроки вони зробили, щоби цього уникнути. На даний момент, мені не відома інформація про аналіз щодо того, як це може вплинути на ринки, але скажу так, що це можна приблизно порівнювати на рівні 10% здорожчання. Такі тарифи були на велику частину с/г та іншої продукції», — сказав він.

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Нардеп наголосив, що постраждає весь український експорт — від пшениці до металу. А метал — це не просто галузь, це опора української економіки, яка навіть під час війни «знаходить різні ринки».

Нагадаємо, Європейський Союз готовий вести переговори зі США щодо скасування мит на промислові товари.

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