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"На 28 млрд гривень більше від плану": Шмигаль відзвітував про рекордні надходження до держбюджету

Автор
Олена Вус
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"На 28 млрд гривень більше від плану": Шмигаль відзвітував про рекордні надходження до держбюджету

УНІАН

Глава уряду запевнив, що економіка України відновлюється.

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в серпні зріс ушестеро і склав 57,5 ​​млрд гривень.

Про це в суботу, 4 вересня, повідомив прем'єр-мініст Денис Шмигаль.

"За даними Національного банку міжнародні резерви України перевищили 30 млрд доларів. Залишки на єдиному казначейському рахунку збільшилися в серпні вшестеро і склали 57,5 ​​млрд гривень станом на 1 вересня", - написав Шмигаль на своїй сторінці в Facebook.

За його даними, до держбюджету за перші вісім місяців цього року надійшло на 28 млрд гривень більше від плану і на 106 млрд більше, ніж в минулому році.

"Виконання бюджету відбувається за рахунок відновлення економіки, сприятливої ​​зовнішньої кон'юнктури і більш ефективної роботи податкової і митниці", - наголосив глава уряду.

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