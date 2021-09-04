"На 28 млрд гривень більше від плану": Шмигаль відзвітував про рекордні надходження до держбюджету

Глава уряду запевнив, що економіка України відновлюється.
Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в серпні зріс ушестеро і склав 57,5 млрд гривень.
Про це в суботу, 4 вересня, повідомив прем'єр-мініст Денис Шмигаль.
"За даними Національного банку міжнародні резерви України перевищили 30 млрд доларів. Залишки на єдиному казначейському рахунку збільшилися в серпні вшестеро і склали 57,5 млрд гривень станом на 1 вересня", - написав Шмигаль на своїй сторінці в Facebook.
За його даними, до держбюджету за перші вісім місяців цього року надійшло на 28 млрд гривень більше від плану і на 106 млрд більше, ніж в минулому році.
"Виконання бюджету відбувається за рахунок відновлення економіки, сприятливої зовнішньої кон'юнктури і більш ефективної роботи податкової і митниці", - наголосив глава уряду.
Нагадаємо:
- Прем'єр міністр Денис Шмигаль повідомив про активне відновлення економіки України після кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Активне зростання відбувається у важливих секторах промисловості.
- Раніше прем'єр також повідомляв про зростання на 26% експорту української продукції за перші п'ять місяців 2021 року.