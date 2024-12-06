На 50% щороку зростає кількість міжнародних поштових відправлень в Україну: більшість з китайських маркетплейсів

Щороку кількість міжнародних поштових відправлень в Україну зростає на 50%. Більшість з них (62,2%) надходять із популярних маркетплейсів Китаю: AliExpress, Cainiao, Temu, Yanwen, Taobao.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на аналітичний звіт, який опублікував Інститут соціально-економічної трансформації (ІСЕТ).

Оскільки значна кількість таких відправлень має вартість нижчу від 150 євро, на них розповсюджується пільга в оподаткуванні. Через це, за підрахунками аналітиків, втрати бюджету України у 2024 році склали 11,8 млрд грн.

Наразі українське законодавство не стягує податки з посилок для особистого користування вартістю до 150 євро. За таких умов, одна людина, якщо отримуватиме лише одне поштове відправлення на добу, може щомісячно ввезти неоподаткованих товарів на суму до 4,5 тис. євро, підрахували в ІСЕТ.

Серед 100 найбільших отримувачів міжнародних поштових відправлень — 81 фізична особа, яка сумарно отримала за 9 місяців 2024 року 18765 посилок або в середньому 232 посилки на кожного, зауважили автори аналітичної роботи. Жодна з них не перевищила вартість у 150 євро, відповідно позбавлені від сплати ПДВ.

За інформацією Міністерства фінансів України, протягом 2022 – 2023 років та 9 місяців 2024 року в Україну прибуло 137,5 млн міжнародних поштових та експрес-відправлень загальною вартістю 185 млрд грн. Міжнародна інтернет-торгівля і далі набирає обертів — щорічно кількість поштових відправлень в Україну зростає на 50%.

Згідно зі звітом, найбільше міжнародних відправлень надходять в Україну з Латвії, Китаю, Польщі, Естонії та США. Посилки з цих країн становлять 92% з усіх, що прибувають до нашої держави.

Як стверджують аналітики ICET, зменшення пільг на оподаткування таких товарів — це питання захисту вітчизняного виробника та наповнення Державного бюджету.

В ІСЕТ переконані у необхідності мінімізувати пільгу з оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень впродовж 2025 року.

«Це дасть значний економічний ефект у підтримці українського виробника, потенційно матиме підсилюючий ефект програми «Зроблено в Україні» за рахунок вирівнювання умов оподаткування вітчизняних та імпортних товарів», — вважають автори звіту.