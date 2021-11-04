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На аукціон виставили нерухомість на центральній вулиці Чорнобиля

На аукціон виставили нерухомість на центральній вулиці Чорнобиля

Associated Press

ФДМУ пропонує взяти в оренду колишнє адміністративне приміщення без обмежень у його цільовому призначенні.

Фонд держмайна України (ФДМУ) виставив на аукціон перший об’єкт оренди у Чорнобильській зоні відчуження - приміщення адміністративно-побутового корпусу виробничого комплексу “Вектор”. 

Оголошення про аукціон опубліковане на Facebook-сторінці ФДМУ.

“Новий орендар не матиме жодних обмежень щодо цільового призначення об’єкта, а також його суборенди. Ці умови разом з унікальною локацією приміщень можуть суттєво вплинути на конкуренцію під час аукціону та остаточну вартість”, – йдеться у повідомленні.

Переможець аукціону отримає у користування нерухомість загальною площею 82 кв м на центральній вулиці Чорнобиля.

Стартова ціна складає 4,2 тис. грн на місяць. Торги заплановані на 19 листопада. 

Нагадаємо, раніше у зоні відчуження Чорнобильської АЕС уперше від часів аварії  запрацювала залізниця. Майже 25 кілометрів полотна відновили за півтора місяця.

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