На АЗС перепишуть вартість пального: чого очікувати українцям

В Україні упродовж січня знизилися ціни на бензин в середньому на 1 грн/л. Утім, найближчими тижнями ситуація може змінитися.

Такий прогноз озвучив експерт паливного ринку та директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн у коментарі OBOZ.UA.

За словами експерта, причина полягає в здорожчанні нафти в світі.

"Десь на 1 грн у середньому ціна впала, але наприкінці місяця через події в Червоному морі в цілому нафта почала зростати і, як бачимо, стабілізувалась ціна десь на позначці $83 за барель, хоча в січні була $78 у середньому", - додав експерт.

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Він зазначає, що по ринковим міркам - це помітний рух.

"Тому по закупівельним цінам бачимо, що почали підвищуватись і є перші ознаки зростання цін", – вказано у повідомленні.

Наразі зміни у вартості невеликі, але оскільки ціна зросла і зафіксувалася, то бензин може поступово дорожчати в мережах АЗС.

"Бачимо, що ті ж $83, якщо ціна так зафіксується, то пару гривень вона точно додасть по цінах протягом десь 2-3 найближчих тижнів", – додав Куюн.

Нагадаємо, в Україні від січня зміниться зовнішній вигляд сигарет. За новими правилами 65% пачки має займати попередження про шкоду куріння. Це загальноєвропейська практика. Крім цього, вже цього року курців очікує ще одне нововведення – сигарети здорожчають у зв'язку з підвищенням акцизу щонайменше на 20%.

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