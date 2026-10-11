На АЗС затишшя: що відбувається з цінами на пальне 11 жовтня

Середня ціна на бензин А-95 в Україні залишилася без змін / © Associated Press

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Сьогодні, 11 жовтня 2026 року, мережі АЗС не змінювали ціни на бензин, дизель та автогаз.

Про це повідомляє «Главком».

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Мережі Socar, KLO, UPG, WOG, OKKO, “Укрнафта” за добу не змінювали ціни на бензин, дизель та автогаз.

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Середня вартість бензину А-95 у мережах становить у середньому 90,71 грн рівно за літр, дизельного пального – 99,12 грн за літр.

Як і вчора, найдорожчий автогаз, бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar.

Ціни на пальне 11 жовтня 2026 року / © Главком

Ціни на пальне в Україні: останні новини

Нагадаємо, в Україні немає підстав очікувати загального дефіциту пального, проте через ворожі атаки на логістичні коридори можливі тимчасові перебої з його постачанням.

Експерт паливного ринку та директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн запевнив, що АЗС працюють і постачання є, але у разі пошкодження ключових маршрутів знадобиться час на відновлення об’єктів або перенаправлення паливних потоків.

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Генеральний директор групи компаній Prime Group та паливний експерт Дмитро Льоушкін повідомляв, що у лютому 2027 року вартість дизельного пального в Україні може суттєво зрости та сягнути 115–120 гривень за літр за оптимістичним сценарієм, а за найгіршого розвитку подій — досягти 140–145 гривень.

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