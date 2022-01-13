На Банковій прогнозують активне зростання цін на продукти протягом 2022 року

На Банковій прогнозують активне зростання цін на продукти протягом 2022 року

У разі серйозної інфляції незахищені верстви населення отримають підтримку від держави, каже Устенко.

Ціни на продукти в Україні можуть активно зростати й у 2022 році. Але у разі серйозної інфляції незахищені верстви населення можуть розраховувати на підтримку з боку держави.

Про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко пише УНІАН.

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"Зараз складається така кон'юнктура на світових ринках, що інфляційні процеси триватимуть. Підтвердженням цього факту є заяви, що лунають від міжнародних інституцій, зокрема й від Міжнародного валютного фонду, де вони попереджають про можливі ризики. Базовий прогноз на 2022 рік – це збільшення цін на сировинну продовольчу групу", - пояснив Устенко.

Водночас він запевнив, "якщо негативний сценарій буде реалізовуватися, то, держава захистить найменш заможних".

Нагадаємо, що український уряд ввів держрегулювання цін на продукти: у переліку перебуває 35 продуктів.

Раніше Кабінет міністрів України обмежив вартість природного газу для виробників продовольства: борошна та хліба, молока, курятини, соняшникової олії, а також запровадив держрегулювання цін на соняшникову олію і батон.

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