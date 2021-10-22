На біржі Binance після рекордного зростання біткоїн випадково обвалився на 87%

На біржі Binance після рекордного зростання біткоїн випадково обвалився на 87%

На інших майданчиках нічого подібного в цей момент не відбувалося. Курс на біржі Binance майже відразу повернувся до колишніх рівнів.

У четвер вранці, 21 жовтня, на біржі Binance курс біткоїна обвалився приблизно на 87%, опустившись до $8,2 тис. з приблизно $65 тис.

За інформацією в Binance, один з інституційних трейдерів повідомив, що в їхньому трейдинговому алгоритмі виявлена помилка, яка і викликала розпродаж, пише Bloomberg.

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"Ми продовжуємо вивчати ситуацію, але, наскільки ми розуміємо, трейдер виправив свою помилку і проблема, схоже, вирішена", - повідомили на біржі.

Слід зазначити, що подібні помилки трапляються у фінансовій сфері, коли, наприклад, трейдери неправильно вказують деталі своїх угод, наприклад, ціну або розмір ордера. Через аналогічну помилку в травні 2010 року обрушився весь американський фондовий ринок.

Нагадаємо:

У другій половині дня 20 жовтня вперше в історії вартість біткоїна перетнула психологічно важливу позначку у 65 тисяч доларів. За добу біткоїн здорожчав на 5%.

За добу біткоїн здорожчав на 5%. За даними аналітиків, біткоїн вже у грудні може впасти до $30 тисяч. Спад може статися за умови, якщо вартість криптовалюти буде рухатися згідно з часовою моделлю. Але за реалізації моделі Stock-to-Flow, курс біткоїна в кінці поточного року перевищить $100 тисяч.

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