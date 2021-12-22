На "чорний день": як і скільки українців заощаджують гроші

На "чорний день": як і скільки українців заощаджують гроші

Найчастіше кошти зберігають у валюті.

Третина українців не відкладають грошей на "чорний день" - це результати соціологічного опитування.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Також читайте Через коливання валют експерти радять українцям запасатись не грошима

Аналітики розповіли: ті, хто мають заощадження, конвертують їх у валюту. Найчастіше це долари, рідше – євро. Тільки 10% опитаних зберігають гроші в національній валюті.

Крім того, частина українців мають заощадження, але не в грошовому еквіваленті. Мовляв, не довіряють жодній валюті.

Згідно з результатами опитування, суми заощаджень в українців невеликі. Більшість повідомили, що відкладених грошей їм вистачило б на період до трьох місяців.

Як повідомлялося, українці рекордно багато беруть мікрокредити: за дев’ять місяців 2021 року майже 50 мільярдів гривень. В Нацбанку зазначають, що у нинішньому році українці позичили майже на 300 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період 2020-го. Також на 500 гривень зросла і середня сума позики: від 4 тис. грн до 4,5 тис. грн.