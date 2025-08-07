На які пільги можуть розраховувати пенсіонери в Україні 2025 року

Пенсіонери / © Pexels

В Україні пенсіонери мають низку передбачених законом пільг, про які знає не кожен.

Про це пише 24 канал.

Йдеться про безкоштовний проїзд у міському та приміському транспорті, звільнення від земельного податку та право на безоплатну юридичну допомогу.

Пенсіонери можуть користуватися міським транспортом безкоштовно, хоча це не поширюється на таксі. До того ж, право на пільговий проїзд діє і на приміські поїзди.

Крім того, особи пенсійного віку мають право на безоплатну або пільгову правову допомогу. Це включає консультації, юридичний супровід і захист інтересів у суді.

Важливою є і податкова пільга. Пенсіонери, які отримують виплати за віком, звільняються від сплати земельного податку, якщо площа ділянки не перевищує встановлені межі. Наприклад, у межах міста — це 0,10 гектара, для дачного будівництва — до 0,10 гектара, а для ведення особистого господарства — до 2 гектарів.

Нагадаємо, у 2026 році в Україні планується черговий перегляд пенсійних виплат. Згідно з проєктом Бюджетної декларації на 2026–2028 роки, розробленої Міністерством фінансів, передбачено проведення індексації пенсій. Хоча остаточні суми ще будуть визначені під час ухвалення державного бюджету на 2026 рік, уже зараз відомо, що розмір виплат планують переглянути з урахуванням зростання мінімальних соціальних стандартів та інфляційних процесів.